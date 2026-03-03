Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000

Großprojekt 03.03.2026 16:27:41

TotalEnergies-Aktie wenig bewegt: Allianz GI mit Beteiligung an Batteriespeichern

TotalEnergies-Aktie wenig bewegt: Allianz GI mit Beteiligung an Batteriespeichern

Allianz Global Investors (Allianz GI) beteiligt sich mit 50 Prozent an einem Portfolio von 11 Großbatteriespeicherprojekten von TotalEnergies.

Wie Allianz GI mitteilte, beläuft sich die Gesamtkapazität auf 789 Megawatt. Die Partner werden im Rahmen der Vereinbarung 500 Millionen Euro in kritische Energieinfrastruktur für Deutschland investieren, 70 Prozent davon werden durch Fremdkapital finanziert. Die Batteriespeicher werden bis 2028 in Betrieb genommen.

An der EURONEXT notiert die TotalEnergies-Aktie zeitweise 1,02 Prozent tiefer bei 68,65 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

