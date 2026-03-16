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TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Nahostkonflikt im Blick 16.03.2026 09:12:00

TotalEnergies-Aktie wenig bewegt: Förderstopp in Katar und im Irak

TotalEnergies-Aktie wenig bewegt: Förderstopp in Katar und im Irak

TotalEnergies stellt Öl- und Gasproduktion in mehreren Ländern ein, da die Kämpfe im Nahen Osten anhalten.

Der französische Energiekonzern teilte mit, dass die Produktion in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate eingestellt wurde oder derzeit eingestellt wird. Dies entspricht etwa 15 Prozent der Gesamtproduktion des Unternehmens. Der Konflikt habe keine Auswirkungen auf die Onshore-Produktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

TotalEnergies teilte weiter mit, dass der operative Cashflow aus der Förderung im Nahen Osten aufgrund einer höheren Besteuerung unter dem Durchschnitt des Konzernportfolios liege. Daher machten die Produktionskürzungen zwar 15 Prozent des Fördervolumens aus, trügen aber nur zu 10 Prozent zum Cashflow im Förderbereich bei, so das Unternehmen.

Der Konzern geht davon aus, dass das Wachstum durch die wertsteigernden Fördermengen in diesem Jahr überwiegend außerhalb des Nahen Ostens erzielt wird, was bedeutet, dass höhere Ölpreise die Produktionsdrosselung in der Region mehr als ausglichen.

Im Pariser Handel am Montag notiert die TotalEnergies-Aktie zeitweise marginale 0,04 Prozent tiefer bei 72,30 Euro.

Von Kelly Cloonan

DOW JONES

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Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

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