TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Außergewöhnliches Ergebnis
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15.10.2026 11:21:43
TotalEnergies-Aktie zieht an: Raffineriegeschäft profitiert von globalen Lieferengpässen
Triebkräfte seien die globalen Konflikte und Exportbeschränkungen gewesen. Diese hätten Millionen Barrel an raffinierten Produkten vom Markt genommen, sodass Kunden händeringend nach alternativen Lieferquellen suchen mussten.
Der französische Energiekonzern teilte am Donnerstag mit, dass seine europäische Referenz-Raffineriemarge auf 33,2 US-Dollar pro Barrel steigen werde. Im Vorquartal hatte diese noch bei 13,5 Dollar gelegen, während sie im Vorjahreszeitraum mit 8,4 Dollar ausgewiesen worden war.
Ein Anstieg des Raffinerieausstoßes um 10 Prozent im Laufe des Quartals habe es TotalEnergies ermöglicht, die besseren Margen voll auszuschöpfen. Zudem werde die anhaltend starke Performance der eigenen Ölhändler den Geldsegen weiter vergrößern.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von TotalEnergies zeitweise 1,00 Prozent im Plus bei 80,97 Euro.
Von Adam Whittaker
DOW JONES
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