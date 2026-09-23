TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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23.09.2026 12:44:26
TotalEnergies, AMNI Announce FID For Ima Gas Project
(RTTNews) - TotalEnergies (TTE.PA, TTE), together with its partner AMNI, have taken the Final Investment Decision for the development of the Ima gas field, in Nigeria. The Ima gas field will be developed with a single platform, connected through a 22 km pipeline to Nigeria LNG. Production start-up is expected in 2028, with a plateau of 350 million cubic feet per day.
Nicolas Terraz, President Exploration & Production at TotalEnergies, said: "This new project will contribute significantly to Nigeria LNG gas supply and create lasting value for its partners and for Nigeria."
TotalEnergies shares are trading at 77.95 euros on Euronext Paris, down 0.26%.
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|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
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|TotalEnergies Overweight
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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