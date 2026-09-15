TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
15.09.2026 08:00:25
TotalEnergies Announces a Partnership with Mistral to Develop Frontier AI Models for Reservoir Exploration and Engineering
Paris, September 15, 2026 – TotalEnergies and Mistral announce a 3-year joint program representing an investment of more than €100 million aimed at developing a new generation of frontier AI models to support TotalEnergies' geosciences experts in the exploration, characterization and development of oil and gas reservoirs.
Driving Innovation by Combining AI, Geoscience Expertise and Subsurface DataWeiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|79,58
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX vor vorsichtigem Start -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte nur leicht schwächer in den Handel starten, während der deutsche Leitindex stabil erwartet wird. An den Börsen in Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.