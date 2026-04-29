Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
29.04.2026 17:16:57
TotalEnergies Beats Q1 Estimates, Flags Middle East Production Hit From Conflict
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 469,00
|-2,83%
|Middle East Holding Registered Shs
|1,83
|-0,54%
|Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs
|45 960,00
|0,52%
|TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
|56,00
|-0,88%
|TotalEnergies
|79,31
|0,80%