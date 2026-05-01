TotalEnergies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TotalEnergies ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TotalEnergies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat TotalEnergies mit einem Umsatz von insgesamt 42,32 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,51 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,00 Prozent verringert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 52,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at