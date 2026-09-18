TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Investition 18.09.2026 13:19:00

TotalEnergies: BlackRock nimmt afrikanische Öl- und Gasinfrastruktur ins Visier - Aktie tiefer

TotalEnergies: BlackRock nimmt afrikanische Öl- und Gasinfrastruktur ins Visier - Aktie tiefer

BlackRock will über einen Fonds 1,8 Milliarden US-Dollar in ein Portfolio afrikanischer Öl- und Gasinfrastruktur von TotalEnergies investieren.

Blackrock wird über einen Fonds 1,8 Milliarden US-Dollar bei TotalEnergies in ein Portfolio der afrikanischen Öl- und Gasinfrastruktur investieren.

Die am Freitag von dem französischen Energiekonzern angekündigte Vereinbarung wurde mit Global Infrastructure Partners (GIP) geschlossen und sieht vor, dass TotalEnergies über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren eine durchsatzbasierte Gebühr zahlt.

Infrastrukturvermögenswerte sind oft Teil der Midstream-Sparte eines Ölkonzerns und umfassen Pipelines und Lageranlagen.

TotalEnergies erklärte, das Geschäft mit GIP unterstreiche den Wert einiger seiner Midstream-Infrastrukturvermögenswerte in Afrika.

Die TotalEnergies-Aktie verliert in Frankreich zeitweise 1,5 Prozent auf 78,42 Euro.

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TotalEnergies-Aktie gibt nach: Milliarden-Umbau bei Erneuerbaren

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

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