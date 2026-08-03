TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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03.08.2026 14:50:42
TotalEnergies Boosts Clean Energy Growth With Shell Deal
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