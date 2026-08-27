TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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27.08.2026 08:34:22
TotalEnergies Completes the Transfer of its 10% Interest in Arctic LNG 2
Paris, August 27, 2026 – As mentioned on the occasion of the presentation of the 2nd Quarter 2026 Results, TotalEnergies confirms that the transfer of its 10% interest in Arctic LNG 2 to NordLine (a Novatek subsidiary) has been completed. TotalEnergies is therefore no longer a shareholder in Arctic LNG 2.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A. Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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