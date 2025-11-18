TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
18.11.2025 13:15:15
TotalEnergies complicit in Mozambique war crimes — NGO
French energy multinational TotalEnergies is facing a legal complaint from a German NGO of "complicity in war crimes" in Mozambique. The crimes are alleged to have been committed by soldiers protecting the site.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
17.11.25
