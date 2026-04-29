TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
29.04.2026 08:00:49
TotalEnergies decides the distribution of a first interim dividend of €0.90/share for fiscal year 2026, an increase of 5.9% compared to 2025
Download the Press ReleaseParis, April 29th, 2026 - The Board of Directors meeting on April 28, 2026 under the chairmanship of Mr. Patrick Pouyanné, Chairman and Chief Executive Officer, decided the distribution of a first interim dividend of €0.90/share for fiscal year 2026, an increase of 5.9% compared to the three interim dividends paid for fiscal year 2025 and to the final ordinary dividend for fiscal year 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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