TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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29.04.2026 08:00:49

TotalEnergies decides the distribution of a first interim dividend of €0.90/share for fiscal year 2026, an increase of 5.9% compared to 2025

Download the Press ReleaseParis, April 29th, 2026 - The Board of Directors meeting on April 28, 2026 under the chairmanship of Mr. Patrick Pouyanné, Chairman and Chief Executive Officer, decided the distribution of a first interim dividend of €0.90/share for fiscal year 2026, an increase of 5.9% compared to the three interim dividends paid for fiscal year 2025 and to the final ordinary dividend for fiscal year 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs 45 960,00 0,52% Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs
TOTAL S.A. (Spons. ADRS) 56,00 -0,88% TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
TotalEnergies 79,23 0,70% TotalEnergies

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