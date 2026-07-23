TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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23.07.2026 08:07:57
TotalEnergies decides the distribution of a second interim dividend of €0.90/share for fiscal year 2026, an increase of 5.9% compared to 2025
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