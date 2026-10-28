TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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28.10.2026 16:07:37
TotalEnergies Expands US Exploration Footprint With 26 Offshore Leases
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|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
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|UBS AG
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|TotalEnergies Neutral
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|TotalEnergies Neutral
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|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs
|51 350,00
|0,83%
|TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
|56,00
|-0,88%
|TotalEnergies
|84,41
|1,44%
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