TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
20.09.2026 06:00:03
TotalEnergies faces fresh scrutiny over response to Mozambique attack
French energy group accused of failing to protect British subcontractor killed during 2021 Islamist assault on area surrounding $20bn LNG projectWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|TotalEnergies Hold
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|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
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