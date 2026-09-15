TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Investitionen
|
15.09.2026 13:07:00
TotalEnergies investiert in KI: Neue Modelle sollen Exploration vorantreiben - Aktie tiefer
Im Rahmen des auf drei Jahre angelegten Programms wollen die beiden französischen Unternehmen neue KI-Modelle entwickeln, die große Datenmengen zusammenführen, verarbeiten und auswerten können. Mit ihnen sollen Szenarien für die Entwicklung von Explorationsmöglichkeiten für TotalEnergies erstellt werden. Außerdem sollen mit Hilfe der KI bestehende Projekte verbessert und ihre Lebensdauer verlängert werden, wie Totalenergies am Dienstag mitteilte.
Um Lösungen zu entwickeln, die speziell auf das französische Energieunternehmen zugeschnitten sind, werden Totalenergies und das KI-Startup Mistral ein gemeinsames wissenschaftliches Labor einrichten.
Die Aktie von TotalEnergies zeigt sich an der Börse in Paris zeitweise bei 79,18 Euro rund 0,44 Prozent tiefer.
DOW JONES
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