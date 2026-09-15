TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Investitionen 15.09.2026 11:16:00

TotalEnergies investiert in KI: Neue Modelle sollen Exploration vorantreiben - Aktie unbewegt

TotalEnergies investiert in KI: Neue Modelle sollen Exploration vorantreiben - Aktie unbewegt

TotalEnergies und Mistral investieren mehr als 100 Millionen Euro in neue KI-Modelle. Sie sollen die Exploration und Entwicklung von Öl- und Gasfeldern verbessern.

TotalEnergies und Mistral wollen mehr als 100 Millionen Euro in ein Programm zur Entwicklung fortschrittlicher Modelle der Künstlichen Intelligenz investieren. Diese KI soll den französischen Öl- und Gaskonzern bei der Erkundung, Charakterisierung und Entwicklung von Öl- und Gaslagerstätten unterstützen.

Im Rahmen des auf drei Jahre angelegten Programms wollen die beiden französischen Unternehmen neue KI-Modelle entwickeln, die große Datenmengen zusammenführen, verarbeiten und auswerten können. Mit ihnen sollen Szenarien für die Entwicklung von Explorationsmöglichkeiten für TotalEnergies erstellt werden. Außerdem sollen mit Hilfe der KI bestehende Projekte verbessert und ihre Lebensdauer verlängert werden, wie Totalenergies am Dienstag mitteilte.

Um Lösungen zu entwickeln, die speziell auf das französische Energieunternehmen zugeschnitten sind, werden Totalenergies und das KI-Startup Mistral ein gemeinsames wissenschaftliches Labor einrichten.

Die Aktie von TotalEnergies zeigt sich an der Börse in Paris zeitweise unverändert bei 79,52 Euro.

DOW JONES

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Eni und TotalEnergies starten Gas-Offensive vor Zyperns Küste - Aktien tiefer

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

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14.09.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
02.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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