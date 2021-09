TotalEnergies investiert Milliardenbetrag in Projekte im Irak - TotalEnergies-Aktie gesucht

TotalEnergies hat mit der irakischen Regierung Vereinbarungen über mehrere Projekte in der Region Basra mit einem Investitionsvolumen von rund 10 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.

Der französische Energiekonzern teilte am Montag mit, dass er in Anlagen zur Rückgewinnung von Gas, das auf drei Ölfeldern abgebrannt wird, und in die Entwicklung von Solarstromerzeugungskapazitäten zur Versorgung des regionalen Netzes von Basra investieren wird.

Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass die TotalEnergies SE nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen im Rahmen eines 25-Jahres-Vertrags 27 Milliarden Dollar in den Irak investieren will, davon 10 Milliarden Dollar als Erstinvestition.

Im Rahmen der Vereinbarungen wird TotalEnergies ein neues Gassammelnetz und Aufbereitungsanlagen zur Versorgung lokaler Kraftwerke errichten, eine groß angelegte Meerwasseraufbereitungsanlage bauen sowie ein Photovoltaik-Kraftwerk bauen und betreiben, das Strom in das Netz der Region Basra einspeisen soll.

TotalEnergies-Papiere notieren in Brüssel daraufhin zeitweise 1,25 Prozent fester bei 37,73 Euro.

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)