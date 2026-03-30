TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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30.03.2026 11:43:04
TotalEnergies Locks In Massive Nuclear Deal With EDF To Power French Plants
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