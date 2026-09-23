TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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23.09.2026 18:33:11
TotalEnergies Moves Ahead With Nigeria Gas Project, Targets 2028 Start
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|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14.09.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
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|47 840,00
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|TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
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|TotalEnergies
|80,28
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