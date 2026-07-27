TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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27.07.2026 08:14:41

TotalEnergies SE appeals the 25 June 2026 judgment in the duty of vigilance climate case

Download the Press ReleaseParis, 27 July 2026 – Following deliberation by its Board of Directors, TotalEnergies has decided to appeal the judgment rendered on 25 June 2026 by the Paris Judicial Court in the proceedings brought by certain associations under the French duty of vigilance law.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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