TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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27.07.2026 08:14:41
TotalEnergies SE appeals the 25 June 2026 judgment in the duty of vigilance climate case
Download the Press ReleaseParis, 27 July 2026 – Following deliberation by its Board of Directors, TotalEnergies has decided to appeal the judgment rendered on 25 June 2026 by the Paris Judicial Court in the proceedings brought by certain associations under the French duty of vigilance law.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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Nachrichten zu TotalEnergies
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23.07.26
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22.07.26
|EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
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17.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)