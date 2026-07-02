TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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02.07.2026 13:32:17
TotalEnergies Sells Malaysia Gas Stake For $350 Million
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Nachrichten zu TotalEnergies
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26.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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26.06.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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26.06.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.at)
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
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25.06.26
|TotalEnergies to account for role in greenhouse gas emissions, court rules (Financial Times)
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25.06.26
|TotalEnergies to account for role in greenhouse gas emissions, court rules (Financial Times)
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25.06.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
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25.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)