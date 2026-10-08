TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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08.10.2026 17:36:44
TotalEnergies Stock Rises 3% After Signing 15-Year SLB Digital Agreement
(RTTNews) - TotalEnergies SE (TTE) is up 3.37 percent, gaining $2.84 to $87.07 on Thursday. The move comes after SLB announced a 15-year agreement with TotalEnergies to deploy its DrillPlan coherent well planning and engineering solutions across the energy company's global upstream portfolio.
TotalEnergies is currently trading at $87.07, up from the previous close of $84.23 after opening at $86.77 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $86.68 and $87.45 during the session, with trading volume at 690,921 shares versus average volume of 1.67 million.
The agreement will support TotalEnergies' transition to a standardized digital planning environment connecting subsurface insights with well planning and engineering. SLB's DrillPlan solutions will integrate offset well data, trajectory designs, casing and completion inputs, and planning assumptions to give cross-functional teams a common foundation for well construction planning.
Shares have traded between $57.39 and $94.17 over the past 52 weeks.
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Nachrichten zu TotalEnergies
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08.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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08.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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08.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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08.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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07.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
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07.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|76,33
|-0,38%
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