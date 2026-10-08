TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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08.10.2026 17:36:44

TotalEnergies Stock Rises 3% After Signing 15-Year SLB Digital Agreement

(RTTNews) - TotalEnergies SE (TTE) is up 3.37 percent, gaining $2.84 to $87.07 on Thursday. The move comes after SLB announced a 15-year agreement with TotalEnergies to deploy its DrillPlan coherent well planning and engineering solutions across the energy company's global upstream portfolio.

TotalEnergies is currently trading at $87.07, up from the previous close of $84.23 after opening at $86.77 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $86.68 and $87.45 during the session, with trading volume at 690,921 shares versus average volume of 1.67 million.

The agreement will support TotalEnergies' transition to a standardized digital planning environment connecting subsurface insights with well planning and engineering. SLB's DrillPlan solutions will integrate offset well data, trajectory designs, casing and completion inputs, and planning assumptions to give cross-functional teams a common foundation for well construction planning.

Shares have traded between $57.39 and $94.17 over the past 52 weeks.

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TotalEnergies 76,33 -0,38% TotalEnergies

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