TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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27.10.2026 08:53:34

TotalEnergies strengthens value sharing with its employees and the support of their energy purchasing power

Paris, October 27, 2026 – In an energy context marked by rising petroleum and gas products prices, TotalEnergies has made it a clear priority to share the Company's success and performance with its employees by strengthening value-sharing mechanisms and specific measures to support their energy purchasing power.

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26.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
21.10.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
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TotalEnergies 83,06 -0,72% TotalEnergies

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