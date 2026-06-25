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25.06.2026 18:52:10
TotalEnergies to account for role in greenhouse gas emissions, court rules
Partial victory for campaigners and city of Paris in attempt to attribute corporate responsibility for global warmingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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