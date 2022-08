Totalenergies verkauft 49-prozentige Terneftegaz-Beteiligung

Von Cristina Roca

LONDON (Dow Jones)--Totalenergies verlauft seine 49-prozentige Beteiligung an Terneftegaz, dem Betreiber des Termokarstovoye Gas- und Kondensatfeldes in Russland, an den Erdgasproduzenten Novatek. Der Wert der Transaktion wurde nicht bekannt gegeben. Totalenergies hatte dem Verkauf im vergangenen Monat zugestimmt, und die russischen Behörden hatten das Geschäft am Donnerstag abgesegnet, erklärte Totalenergies.

