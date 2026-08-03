Royal Dutch Shell Aktie

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WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050

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03.08.2026 10:13:39

Totalenergies verkauft Anteil an europäischen Erneuerbare-Anlagen an KKR

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Totalenergies hat dem Verkauf eines 50-prozentigen Anteils an europäischen Onshore-Solar- und Windkraftanlagen an das Private-Equity-Unternehmen KKR zugestimmt. Das Geschäft bewertet das Portfolio mit 1,8 Milliarden Euro, einschließlich Schulden.

Wie der französische Energiekonzern mitteilte, bezieht sich sein Anteil auf ein weitgehend entwickeltes 1,2-Gigawatt-Portfolio mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Totalenergies teilte darüber hinaus mit, es habe dem Kauf eines 4-Gigawatt-Portfolios für erneuerbare Energien von dem britischen Energiekonzern Shell zugestimmt. Bei der Mehrheit der Anlagen handele es sich um zu entwickelnde Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte in Italien, Großbritannien und Spanien.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)

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Aktien in diesem Artikel

KKR & Co Inc. 88,52 0,64% KKR & Co Inc.
Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs) 78,50 -1,26% Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,19 -1,33% Shell (ex Royal Dutch Shell)
TotalEnergies 75,63 -1,02% TotalEnergies

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