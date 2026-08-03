Royal Dutch Shell Aktie
WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050
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03.08.2026 10:13:39
Totalenergies verkauft Anteil an europäischen Erneuerbare-Anlagen an KKR
Von Adam Whittaker
DOW JONES--Totalenergies hat dem Verkauf eines 50-prozentigen Anteils an europäischen Onshore-Solar- und Windkraftanlagen an das Private-Equity-Unternehmen KKR zugestimmt. Das Geschäft bewertet das Portfolio mit 1,8 Milliarden Euro, einschließlich Schulden.
Wie der französische Energiekonzern mitteilte, bezieht sich sein Anteil auf ein weitgehend entwickeltes 1,2-Gigawatt-Portfolio mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Totalenergies teilte darüber hinaus mit, es habe dem Kauf eines 4-Gigawatt-Portfolios für erneuerbare Energien von dem britischen Energiekonzern Shell zugestimmt. Bei der Mehrheit der Anlagen handele es sich um zu entwickelnde Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte in Italien, Großbritannien und Spanien.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)
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|UBS AG
|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell Sector Perform
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|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell Sector Perform
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|15.07.26
|Shell Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|KKR & Co Inc.
|88,52
|0,64%
|Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)
|78,50
|-1,26%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,19
|-1,33%
|TotalEnergies
|75,63
|-1,02%