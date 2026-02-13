TotalEnergies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TotalEnergies veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,67 Prozent zurück. Hier wurden 39,46 Milliarden EUR gegenüber 44,17 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,72 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 31,18 Milliarden USD gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,17 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,23 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 180,84 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 161,57 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at