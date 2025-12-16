TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
16.12.2025 09:08:29
TotalEnergies wins 21-year deal to power Google data centres in Malaysia
The power supply contract is expected to take effect in the first quarter of next yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
