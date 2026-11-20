KIEW (dpa-AFX) - Russland hat bei Angriffen mit ballistischen Raketen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko erneut Menschen getötet und insgesamt drei Brücken beschädigt. Es gebe 3 Tote und 15 Verletzte, teilte Klitschko bei Telegram mit. Unter anderem sei die bereits zuvor getroffene Südbrücke erneut Ziel der feindlichen Attacken gewesen.

"Das Ausmaß der Schäden an den Bauwerken können Experten erst nach Ende des Luftalarms untersuchen", sagte der Bürgermeister. Er forderte die Bewohner der Hauptstadt auf, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Die Brücken über den Dnipro sind strategisch wichtig für die Stadt.

"Angesichts der erschwerten Verkehrsbedingungen zwischen dem linken und dem rechten Ufer der Hauptstadt bitte ich die Einwohner, die Hauptstadt nicht mit dem Privatfahrzeug zu verlassen, sofern dies nicht unbedingt notwendig ist", teilte Klitschko weiter mit. Der Raketenangriff des Feindes auf Kiew dauere an. Die Einsatzkräfte seien dabei, die Folgen der Attacke so schnell wie möglich zu beseitigen.

Russland hatte die Brücken in Kiew bereits in der Vergangenheit angegriffen. Danach attackierte die Ukraine erneut die umstrittene Brücke vom russischen Festland zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Kiew hatte die für die Versorgung der Menschen auf der Krim wichtige Brücke in dieser Woche dreimal getroffen und dabei auch ein Stück der Autotrasse weggesprengt. Nur für den Zugverkehr kann die Brücke derzeit noch genutzt werden.

Kremlchef Wladimir Putin drohte am Donnerstag angesichts der schweren Schäden an der Brücke eine harte Reaktion an. Er gehe davon aus, dass die russischen Gegenmaßnahmen "weitaus schmerzhafter" sein werden als das, was Kiew mit der Krim-Brücke getan habe, sagte er bei einer Pressekonferenz nach einem historischen Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im südchinesischen Shenzhen./mau/DP/zb