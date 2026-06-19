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19.06.2026 15:31:38
Tote durch russischen Beschuss in Kramatorsk
KRAMATORSK (dpa-AFX) - In der frontnahen ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Weitere sechs wurden verletzt, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Die Industriestadt sei dabei mindestens zweimal beschossen worden. Etwas mehr als zehn Kilometer östlich von Kramatorsk befindet sich die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/men
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