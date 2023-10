Tote nach Massaker in Kibbuz Kfar Aza

Kfar Aza (Reuters) - Israelische Soldaten haben in dem Kibbuz Kfar Aza im Süden Israels Leichen von israelischen Bewohnern und Hamas-Kämpfern vorgefunden.

Die israelischen Streitkräfte führen ausländische Pressevertreter durch den Ort, der zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehörte, als militante Hamas-Kämpfer Israel am Dienstag vom Gazastreifen aus angriffen. "Man sieht die Babys, die Mütter, die Väter, in ihren Schlafzimmern, in ihren Schutzräumen," sagt der israelische Generalmajor Itai Veruv. "Es ist kein Krieg, es ist kein Schlachtfeld. Es ist ein Massaker, es ist eine Terroraktion."

Vor einem der kleinen Häuser des Kibbuz wird die Leiche eines Bewohners mit einem lila Laken bedeckt, aus dem ein nackter Fuß herausragt. Ein Kopfkissen und andere Gegenstände aus dem Haus liegen verstreut in der Gegend. Andernorts liegen die Leichen der Bewaffneten mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Die Luft ist geschwängert vom Geruch der Leichen. Ein zerstörtes Tor am Rande des Kibbuz zeigt, wo die Bewaffneten eindrangen. "Das ist etwas, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Das ist etwas, das wir uns von unseren Großvätern und Großmüttern bei den Pogromen in Europa und anderswo vorgestellt haben. Das ist nichts, was in der neuen Geschichte passiert", erklärt Veruv.

Die Hamas-Kämpfer töteten Hunderte von Israelis und nahmen Dutzende von Geiseln in Orten wie Kfar Aza in der Nähe der israelischen Stadt Sderot. Einige der Häuser sind bei dem Angriff fast vollständig zerstört worden, die Wände eingestürzt und verbrannt. Israelische Truppen gehen von Haus zu Haus, um die Leichen der Zivilisten in Leichensäcken zu bergen. "Erzählt der Welt, was ihr hier gesehen habt", ruft einer der Soldaten.

