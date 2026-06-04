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04.06.2026 18:59:38
Tote nach russischem Angriff im Gebiet Sumy
SUMY (dpa-AFX) - Bei einem russischen Angriff auf das grenznahe nordostukrainische Gebiet Sumy sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier verletzte Frauen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Militärgouverneur Oleh Hryhorow bei Telegram mit. Zu den näheren Umständen der Attacke machte er keine Angaben. Die betroffene Siedlung Jampil ist nur etwa 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion. Russlands Militär kontrolliert einen kleinen Teil des Grenzgebiets Sumy./ast/DP/tih
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