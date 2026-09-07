07.09.2026 15:34:38

Tote nach russischen Bombenangriffen auf Kramatorsk

KRAMATORSK (dpa-AFX) - Bei russischen Gleitbombenangriffen sind im ostukrainischen Kramatorsk mindestens zwei Menschen getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden, teilte die ukrainische Polizei bei Telegram mit. Insgesamt seien auf die Stadt im Gebiet Donezk vier 250-Kilogramm-Bomben abgeworfen worden. Demnach schlugen zwei der Bomben in Wohnhäuser ein.

Mit Flügelkonstruktionen ausgestattete Gleitbomben werden aus großer Höhe und Dutzende Kilometer entfernt von der gegnerischen Flugabwehr auf Ziele abgeworfen. Kramatorsk ist über zwölf Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion./ast/DP/nas

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