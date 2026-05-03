03.05.2026 18:36:38

Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen

BELGOROD (dpa-AFX) - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs sind in der grenznahen russischen Region Belgorod mindestens zwei Menschen getötet worden. Eine Frau sei zudem mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram mit. Die dreiköpfige Familie sei in ihrem Auto im Dorf Netschajewka von einer ukrainischen Drohne attackiert worden. Die Siedlung ist knapp acht Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt.

Zuvor wurde nach Angaben der Besatzungsbehörden des russisch besetzten Teils der südostukrainischen Region Saporischschja in der Kleinstadt Kamjanka-Dniprowska ein Jugendlicher durch eine Drohne getötet. Er sei im Bereich seines Wohnhauses von dem Flugapparat gezielt angegriffen worden, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Jewgeni Balizki bei Telegram mit. Derartige Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Ort befindet sich unweit des Ufers des Flusses Dnipro, der in seinem Unterlauf russische von ukrainischen Truppen trennt.

Russland führt seit 2022 Krieg gegen die Ukraine. Kiew wehrt sich mit Drohnenangriffen auch weit hinter der Frontlinie./ast/DP/he

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