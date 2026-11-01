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01.11.2026 17:11:38
Tote und Verletzte bei russischen Drohnenangriffen
KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Gemeinde Kosijatyn in der zentralukrainischen Region Winnyzja sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei Kinder seien bei der Explosion zwischen einem Wohnhaus und einer Schule verletzt worden, teilte die regionale Militärverwalterin Natalja Sabolotnaja auf Facebook mit.
Russische Drohnenangriffe wurden am Sonntag auch aus der westukrainischen Region Tscherniwzi gemeldet. Bei den Einschlägen sei ein Mensch verletzt worden, berichtete Militärverwalter Ruslan Osipenko auf Facebook. Ein Verwaltungsgebäude wurde schwer beschädigt.
In der westukrainischen Region Ternopil fiel vielerorts der Strom aus, nachdem russische Drohnen Energie-Objekte angegriffen und beschädigt hatten. Reparaturtrupps seien bereits ausgerückt, um die Versorgung wiederherzustellen, teilte Militärverwalter Taras Pastuch auf Telegram mit./cha/DP/men
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