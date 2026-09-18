18.09.2026 20:21:38

Tote und Verletzte in der Ukraine nach russischen Angriffen

CHARKIW/ODESSA (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine mindestens zwei Menschen getötet und viele verletzt worden. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw kamen bei einer Attacke nach Angaben des Militärverwaltungschefs der Stadt Balaklija, Witalij Karabanow, mindestens zwei Menschen ums Leben. Zwei weitere seien verletzt worden. Am Einschlagsort brach demnach ein Feuer aus. Karabanow warf Russland vor, gezielt Zivilisten zu attackieren. Details zur Art des Angriffs nannte er nicht.

Moskaus Militär nahm auch die Hafenstadt Odessa ein weiteres Mal ins Visier. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilte der Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Ein Verwaltungsgebäude sei beschädigt worden. Russland habe ein zweites Mal angegriffen, als Rettungskräfte vor Ort waren, schrieb Kiper.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/nas

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