Tote und Verletzte nach Angriffen in der Ukraine und Russland

NIKOPOL/WLADIMIR (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen im Südosten der Ukraine sind laut Behörden mehrere Menschen getötet worden. Drei Personen kamen Gouverneur Olexander Hanscha zufolge bei einer Attacke auf einen Bus in Nikopol ums Leben. Zwölf weitere seien verletzt worden.

Im Kreis Synelnykowe sei ein Elfjähriger getötet worden, zwei Frauen im Alter von 31 und 61 Jahren sowie ein 33-Jähriger wurden demnach verletzt.

Zwei weitere Verletzte und Schäden an einem Verwaltungsgebäude und Stromleitungen gab es demnach infolge von Angriffen auf die Stadt Pawlohrad und ihr Umland.

In der russischen Region Wladimir wurden nach offiziellen Angaben ein Kind und zwei Erwachsene im Kreis Alexandrow etwa 100 Kilometer nordöstlich von Moskau bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. Die fünfjährige Tochter des Paares sei verletzt worden.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift die Ukraine auch Ziele in Russland an. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen russischer Angriffe in der Ukraine./ksr/DP/nas