Totech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Totech lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 100,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 73,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 44,13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Totech 42,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at