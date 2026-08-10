Totech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Totech veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,24 JPY gegenüber 53,33 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,69 Milliarden JPY – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Totech 36,16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at