Totenko informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Totenko hat am 13.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 133,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 59,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,36 Milliarden JPY, gegenüber 1,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,91 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 240,77 JPY. Im Vorjahr hatte Totenko 167,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,71 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,81 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at