Totenko veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Totenko hat am 13.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 54,14 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 58,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Totenko hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at