Totenko zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Totenko hat am 09.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Totenko hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 58,56 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,28 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at