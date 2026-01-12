|
12.01.2026 06:31:29
Totenko zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Totenko hat am 09.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Totenko hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 58,56 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 1,28 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!