16.10.2026 12:35:38

Toter und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

LUZK (dpa-AFX) - Russland hat in der Nacht die westukrainische Region Wolyn massiv mit Drohnen angegriffen. Mindestens ein Mensch kam Behördenangaben zufolge auf einem Firmengelände in der Siedlung Manewytschi ums Leben. Acht weitere seien verletzt worden, teilte Gebietsgouverneur Roman Romanjuk mit.

Romanjuk sprach von Schäden an ziviler und kritischer Infrastruktur. Am frühen Morgen waren seinen Angaben nach zunächst 370.000 Verbraucher ohne Strom, später seien es noch 270.000 gewesen. Bereits in der Nacht hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem Angriff auf die Energieinfrastruktur und Stromausfällen in der Region berichtet.

Im südukrainischen Gebiet Odessa wurden Behördenangaben nach vier Menschen bei russischen Angriffen verletzt. In Sumy im Norden des Landes wurde nach Angaben des regionalen Zivilschutzes am Morgen ein Einkaufszentrum von einer Drohne getroffen. Drei Menschen seien dabei verletzt worden.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen