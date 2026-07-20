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20.07.2026 12:55:00
Toter und Verletzter bei Unfall auf Semmering-Basistunnel-Baustelle
Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels im Bezirk Neunkirchen ist am Montag ein 45-jähriger Kroate gestorben. Ein 54-Jähriger wurde schwer verletzt. Der österreichische Staatsbürger wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11.00 Uhr alarmiert. Der Unfallhergang war Gegenstand von Erhebungen. Über den Vorfall hatten zuerst die "NÖN" online berichtet.
kil/saw/gl
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