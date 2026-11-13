Totetsu Kogyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Totetsu Kogyo hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 65,38 JPY gegenüber 79,88 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Totetsu Kogyo im vergangenen Quartal 38,27 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Totetsu Kogyo 36,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at