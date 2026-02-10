Totetsu Kogyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Totetsu Kogyo veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 110,07 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 106,85 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,76 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,36 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at