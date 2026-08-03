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03.08.2026 06:31:29
Toto gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Toto veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,00 JPY gegenüber 37,32 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 168,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 165,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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