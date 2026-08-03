Toto gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Toto veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,00 JPY gegenüber 37,32 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 168,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 165,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at