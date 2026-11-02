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02.11.2026 06:31:29
Toto gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Toto hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 87,63 JPY gegenüber 15,35 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent auf 196,06 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 183,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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