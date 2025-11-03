Toto hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Toto äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,35 JPY, nach 48,40 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toto in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 183,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 191,22 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at